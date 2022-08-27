"وول ستريت جورنال": هذا ما يثير قلق واشنطن من موسكو وطهران

وقال كاتب المقال في الصحيفة بينوا فوكون إن "العزلة الدولية تدفع موسكو إلى إيجاد المزيد من المجالات للعمل مع حلفائها".وأضاف أن "توسع العلاقات التجارية والعسكرية بين روسيا وإيران يثير القلق في الولايات المتحدة".ولفت إلى أن "السياسيين الغربيين يعتقدون أن التعاون المتبادل سيساعد الدولتين على التخفيف من تأثير العقوبات الغربية، وهذا ما سيفسح المجال أمامهما لتعزيز التبادل التجاري".وتابع أنه "في يوليو الماضي أصبحت إيران أكبر مشتر للقمح الروسي في العالم، وفي نفس الشهر أطلقت روسيا قمرا صناعيا إيرانيا إلى الفضاء، وهو نجاح نادر لبرنامج طهران الفضائي".وأشار إلى أن "الجيش الإيراني أجرى الأسبوع الماضي تدريبات مشتركة مع القوات الروسية بطائرات مسيرة".وأضاف أن "التجارة بين روسيا وإيران زادت بنسبة 10٪ في عام 2022".