تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل اغتيال سليماني.. أين كان ترامب وكيف استقبل الخبر؟

وأوضح كوشنر في مذكراته التي نشرها مؤخراً باسم "كسر التاريخ"، أن الطريقة التي أمر فيها دونالد ترامب باغتيال سليماني في العراق جاءت دون أن يعرف أحد من فريقه، بما في ذلك كوشنر نفسه.وقال كوشنر في مذكراته: "في 3 يناير/كانون ثاني من عام 2020 وبينما كان يجلس الرئيس مع فريق حملته الانتخابية في Mar-a-Lago، دخل مستشار الأمن القومي، روبيرت أوبراين إلى الغرفة".وأضاف كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السابق قائلاً: "قال أوبراين: سيدي الرئيس، حان الوقت"، وقف ترامب وتبع أوبراين إلى خارج الغرفة، وقبل أن يخرج التفت إلينا قائلاً: انتظروا هنا يا رفاق.. سأعود"، حسب قول كوشنر.أشار كوشنر إلى أن فريق ترامب كان يراجع إعلاناً كان يخطط لإذاعته خلال بث مباريات كرة القدم الأمريكية وسيصل إلى 80% من الناخبين.وتابع صهر الرئيس الأمريكي السابق قائلاً: "قلت لهم لن يعود قبل مضي وقت"، وأردف كوشنر بالقول أن السيناتور ليندسي غراهام أخبره قبل ليلة من ذلك أن ترامب يخطط للقيام بخطوة "ستغير اللعبة". وأردف أنه لم يعرف عما كان يتحدث غراهام.وتابع صهر ترامب: "في وقت أقصر مما توقعت عاد الرئيس إلى الغرفة"، وأشار إلى أن الرئيس السابق طلب إكمال العمل على الإعلان، دون أن يتحدث عن سبب خروجه المفاجئ من الغرفة.وأردف كوشنر قائلاً إن مستشار الرئيس الأمريكي السابق، دان سكافينو قال خلال تصفحه تويتر: "هناك صور عن انفجار في العراق، الناس تقول إنه قرب المطار"، إلا أن ترامب أمره قائلاً: "تابع الأمر عن كثب وأخبرني إذا ما حدث شيء مثير للاهتمام"، حسب قول كوشنر.ولفت إلى أنه: "وبعد مضي 5 دقائق قال سكافينو: عليكم أن تروا هذا.. نشر صحفي من إيران تغريدة تحمل صورة ليد متضررة بشدة ويغطيها الرماد يزينها خاتم يحمل حجراً أحمر كبيراً بلون الدم، وبجانب تلك الصورة وللمقارنة كانت هناك صورة جديدة للجنرال الإيراني قاسم سليماني يمسد لحيته، وقد ارتدى الخاتم نفسه في يده".يذكر أن سليماني قُتل في غارة أمريكية بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد بعد وصوله من سوريا، واغتيل معه القيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.