بسبب سفن أمريكية.. الصين تعلن حالة التأهب القصوى

وقال المتحدث، إنه "مرت طرادات البحرية الأمريكية Chancellorsville وAntietam " تشانسيلورسفيل" و"أنتيتام" عبر مضيق تايوان في 28 أغسطس، مما أثار انتباه الجميع. وقد رافقت منطقة قيادة القتال الشرقية لجيش التحرير الشعبي الطرادات الأمريكية، وتمارس السيطرة الكاملة على أنشطتها".وتابع قائلا إن "وحدات القيادة في حالة تأهب قصوى لوقف أي استفزازات في الوقت المناسب".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية تمران عبر مضيق تايوان للمرة الأولى منذ تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.