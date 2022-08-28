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المسجد الأقصى يشهد حادثة لم تتكرر منذ نكسة حزيران

دوليات

2022-08-28 | 08:53
Alsumaria Tv
المسجد الأقصى يشهد حادثة لم تتكرر منذ نكسة حزيران
المصدر:
وكالات
3,621 مشاهدة

اقتحمت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى، اليوم الأحد، من خلال باب الأسباط شمال الأقصى، وهي المرة الأولى منذ احتلال المدينة أيام "حرب حزيران" في العام 1967.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن "مئات المستوطنين اقتحموا صباح اليوم المسجد الأقصى، من باب المغاربة، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية التي سمحت لبعضهم باقتحام ساحات الحرم والخروج منها عبر باب الأسباط".

وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن "مجموعات متتالية من المستوطنين الذين بلغ عددهم الإجمالي 289 شخصا، اقتحموا منذ الصباح، المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته".

وأضافت أن "المقتحمين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي الأقصى وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة".

وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ، عمر الكسواني إن "مجموعة من المستوطنين أدوا رقصات داخل المسجد الأقصى، وتم إخراجهم للخارج عبر باب الأسباط وأعادتهم القوات الإسرائيلية ليقتحموا المسجد من ذات الباب".

وأكد الكسواني في تصريحات صحفية، أن "دائرة الأوقاف تنظر بعين الخطورة لفتح باب الأسباط لاقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، في ظل مطالبات جماعات الهيكل بفتح أبواب المسجد جميعها للمقتحمين".

ولفت إلى أن "جماعات الهيكل" تحاول إبراز هذا الأمر كنوع من الإنجاز، محملا السلطات الإسرائيلية مسؤولية تبعات هذا الحدث في المسجد الأقصى".

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة من الإسرائيليين لفرض تقسيم زماني ومكاني.

ووثق تقرير إحصائي أعدته دائرة الأوقاف، خلال النصف الأول من العام الجاري، اقتحام 27123 مستوطنا للمسجد الأقصى، حيث تصاعدت الاقتحامات والانتهاكات الإسرائيلية، والاعتداء على المصلين، خلال شهر رمضان.
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