اليابان تعبر عن قلقها نتيجة المناورات الروسية

وأضاف ماتسونو في مؤتمر صحفي في طوكيو اليوم: "بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية في 26 يوليو عن إجراء تدريبات في منطقة تضم أربع جزر شمالية (التسمية اليابانية لجزر الكوريل الجنوبية)، قمنا عبر القنوات الدبلوماسية بالإعراب عن احتجاجنا للجانب الروسي، لأن هذا لا يتوافق مع موقفنا حول هذه الجزر. كما طالبنا بشدة باستبعاد الجزر الشمالية الأربع من منطقة المناورات".ووفقا له، تشعر اليابان بقلق بشأن إجراء مناورات "فوستوك- 2022 "، بينما تتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وهي تواصل مراقبة تصرفات الجيش الروسي.وشدد على أن اليابان "تعتزم إبداء رد الفعل المناسب، بما في ذلك جمع المعلومات ذات العلاقة".في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ستطلق مناورات "فوستوك 2022" البرية والبحرية والجوية الاستراتيجية في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر المقبل، وأن المناورات ستجرى في سبعة ميادين شرقي البلاد.