أمريكا تتهم روسيا بعرقلة مفاوضات "عدم انتشار الاسلحة النووية"

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل في بيان "بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة والمثمرة، قرر الاتحاد الروسي وحده عرقلة الإجماع بشأن وثيقة نهائية" في ختام مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الذي استمرّ أربعة أسابيع.وأضاف أن روسيا فعلت ذلك "بهدف منع استخدام الكلمات التي تعترف بالمخاطر الإشعاعية الهائلة في محطة زابوريجيا النووية" التي تحتلها القوات الروسية حاليًا في أوكرانيا.وكانت المسودة الأخيرة للنصّ أشارت إلى "قلق بالغ" بشأن الأنشطة العسكرية حول محطات الطاقة الأوكرانية بما فيها محطة زابوريجيا، وبشأن "فقدان أوكرانيا السيطرة" على مثل هذه المواقع والتأثير السلبي لذلك على أمن المواقع ومحيطها.مطلع مارس، سيطرت القوات الروسية على محطة زابوريجيا الأوكرانية، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا. وتقع المحطة قرب جبهة القتال بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية في جنوب شرق أوكرانيا.