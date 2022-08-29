إيران: عودة العلاقات مع السعودية ممكنة

وقال رئيسي باجتماع مجلس الوزراء الايراني وتابعته السومرية نيوز، أن "سياستنا في تعزيز العلاقات مع دول الجوار مستمرة ويجب مواصلة الحوار في المنطقة"، مبينا أن "ايران تواصل تنمية العلاقات مع دول الجوار وأكدنا ضرورة الحوار مع هذه الدول دون تدخل أجنبي".واوضح أن "عودة العلاقات مع السعودية ممكنة إذا نفذت الرياض بعض النقاط التي تعهدت بها خلال محادثات بغداد".وأضاف، أن "القدرات النووية حق لنا وليس بإمكان أحد منعنا من ذلك كما أكدنا أنه لا مكان للأسلحة والقنبلة النووية في عقيدتنا"، لافتا الى أن "طهران حصلت على التقنية النووية رغم أنف المتكبرين ومسيرتنا النووية ستستمر".وتابع: "الكيان الصهيوني يدرك جيدا أنه لا يمكنه مهاجمة إيران ونحذرهم من القيام بأي قرار متهور قد يهدد وجودهم من الأساس"، مشيرا الى أن "اغتيال العلماء النوويين لن يجعلنا نتوقف ولن يؤثر على عزيمتنا ومسيرتنا في المجال النووي".وبين رئيسي، أن "الوجود الأمريكي في المنطقة لا يصب في مصلحة أمن دولها بل يهدد استقرارها".