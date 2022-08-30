روسيا تدعو أطراف العراق "المتنازعة" لضبط النفس والحوار

ونقلت "نوفوستي" عن المصدر قوله اليوم الثلاثاء: "نتابع مسار تطور الأحداث. بالطبع، يحتاج الجميع إلى التحلي بالهدوء وإجراء حوار بناء".وأضاف المصدر: "نحن على علاقة جيدة مع جميع القادة السياسيين (في العراق)، ولا أعتقد أن هناك أي خطر جدي (يهدد المواطنين الروس هناك). لكننا سنواصل تحليل الوضع، لأن الأولوية الأساسية هي سلامة ممثلينا وموظفينا ومواطنينا".وشهدت بغداد الاثنين (29 آب 2022)، اقتحام متظاهرين القصور الرئاسية في بغداد بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وغلق كافة المؤسسات، اندلعت بعده اشتباكات مسلحة وانفجارات داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة، أسفرت عن سقوط ضحايا.