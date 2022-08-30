عبر تركيا.. الشركات الأميركية ترغب بالعودة إلى روسيا سراً

وقالت الصحيفة: "ترغب العديد من الشركات الأمريكية في الالتفاف على العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا، وهي في سبيل ذلك تعرض على بعض الشركات التركية تنفيذ البزنس المشترك مقابل عمولة معينة".ونقلت Yeni Safak عن رجال أعمال أتراك، أن عدد هذه العروض من الشركات الأمريكية زاد في الأشهر الأخيرة".وتؤكد أن الشركات الأمريكية تمارس أعمالها على طول الطريق بين روسيا وتركيا ودبي والولايات المتحدة، وعبره تشتري البضائع من روسيا.وقالت المقالة: "تقوم العديد من الشركات الدولية التي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، باستخدام شركاتها الفرعية الموجودة في المناطق الحرة في دبي، لتنفيذ هذه الأعمال. والشركات الأمريكية التي تقدم مثل هذه العروض التجارية المشتركة للشركات التركية، تلجأ إلى هذا الأسلوب لتغطية خسائرها في السوق الروسية".