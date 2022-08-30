فلسطين توجه رسالة للعراق: ضرورة تغليب لغة الحوار ومنع الاقتتال الداخلي

وقال عباس في بيان ورد لـ السومرية نيوز ، إن "فلسطين تقف قيادة وشعبا إلى جانب جمهورية العراق الشقيق رئيسا وحكومة وشعبا، مثمناً العلاقة الأخوية والتاريخية الوطيدة بين فلسطين والعراق"، مؤكدا أنه "يجمع البلدين الشقيقين تاريخ مشترك وحاضر ومستقبل، متمنيا للعراق الشقيق مزيدا من الأمن والاستقرار".ودعا الأطراف السياسية العراقية إلى "تغليب لغة الحوار، وبما يحقق الاستقرار والأمن والرخاء للعراقيين، بعيدا عن الاقتتال الداخلي الذي ذهب ضحيته العشرات من أبناء الشعب العراقي الشقيق".وأكد عباس على ضرورة "استقرار وازدهار العراق الشقيق يساهم في دعم صمود شعبنا وقضيتنا الوطنية وعلى رأسها القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".