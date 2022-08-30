إيران.. الحكم على سويديين بالسجن

وذكرت مصادر صحفية إيرانية، ان "السلطة القضائية حكمت بالسجن 5 سنوات وغرامة تقارب 34 ألف دولار بحق المواطن السويدي، سيمون كاسبر براون، بزعم تهريبه 9.7 كيلوغرام من عقار الترامادول المحظور، حيث أوضح مسعود ستايشي، المتحدث باسم السلطة، أن "قوات الأمن نقلت براون من مطار "الإمام الخميني الدولي" بطهران، وصادرت ما كان بحوزته من حبوب مخدرة".وأضافت انه "تم الحكم على السويدي، ستيفن كيفين غيلبرت، بالسجن 8 سنوات، ودفع غرامة قدرها 500 دولار، حيث أشارت السلطة القضائية إلى أن "غيلبرت اعتقل بمطار الخميني في كانون الثاني عام 2020 بتهمة تهريب 9.8 كيلوغرامات من المخدرات - التي كان من بيها الأفيون - إلى داخل البلاد".