بيربوك: تعليق اتفاقية تسهيل تأشيرات الدخول مع روسيا

ونقلت وكالة "تاس" عن بيربوك قولها: ان " بلادها علقت اتفاقية تسهيل التأشيرات مع روسيا".وكانت ألمانيا وفرنسا قد عارضتا في وقت سابق فرض الاتحاد الأوروبي حظرا عاما على إصدار تأشيرات "شنغن" للمقيمين في روسيا، إلا أن ألمانيا قد اتخذت قرارا، خلال اجتماع وزراء الخارجية المنعقد في براغ اليوم الثلاثاء، 30 اب، بالتخلي عن نظام التأشيرات المبسط للمواطنين الروس.