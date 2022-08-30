بايدن يقدم أوراق ترشحه في انتخابات 2024

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" ان "سجل "بيان التنظيم" المقدم إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية، بايدن مرشحا إلى "منصب الرئيس".ويأتي تقديم بايدن لأوراق حملة إعادة انتخابه بينما يستعد الرئيس لخطاب رئيسي يلقي في فيلادلفيا يوم الخميس. وفقا للبيت الأبيض، سيتحدث بايدن خارج حديقة الاستقلال التاريخية الوطنية عن "المعركة المستمرة من أجل الأمة".وحسب المعلومات فإن خطاب بايدن "سيتمحور حول حملته الناجحة للرئاسة لعام 2020، والتي وصف خلالها معركته ضد سلفه دونالد ترامب بأنها "معركة من أجل روح أمريكا".