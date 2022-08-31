حرب اقتصادية.. روسيا توقف إمدادات الغاز الى أوروبا

وأظهرت البيانات الواردة من نقاط الدخول التي تربط نورد ستريم 1 بشبكة الغاز الألمانية انخفاض التدفقات إلى الصفر عبر خط الأنابيب إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، وذلك بسبب أعمال صيانة من المقرر أن تستمر حتى الساعات الأولى من صباح يوم السبت.كانت بيانات من منصة معلومات سوق الطاقة سيبيرجر قد أظهرت أن عملاق الغاز الروسي غازبروم سيوقف تدفقات الغاز في خط الأنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا للصيانة لمدة 3 أيام.وأشارت البيانات إلى أن توقف التدفقات يبدأ الساعة 0100 بتوقيت غرينتش في 31 أغسطس/ آب ويستمر حتى الساعة 0100 بتوقيت غرينتش في الثالث من سبتمبر/ أيلول.يذكر أن غازبروم قالت في بيان سابق، إنها ستتوقف وحدة ضغط الغاز الوحيدة ترينت 60 عن العمل لمدة ثلاثة أيام بهدف الصيانة في 31 أغسطس 2022 والتي سيشارك فيها تقنيون من شركة سيمنز.