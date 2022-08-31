طهران تتوقع مشاركة 4 ملايين إيراني في زيارة الأربعين

وقال حسيني في تصريح أوردته "فارس"، إن "الذين تشرفوا بزيارة مرقد الامام الحسين (ع) في السنوات الماضية كانوا يتصورون انه لاحاجة لتسجيل اسمائهم في منظومة " سماح "، الا اننا ندعوهم الى تسجيل اسمائهم في المنظومة كي يتم درج اسمائهم في بطاقة السيارة أو الطائرة وعدم مواجهتهم اية مشكلة".وأضاف، أن "الذين لايسجلون اسماءهم في منظومة "سماح" لايتم تقديم الخدمات اللازمة لهم"، مشيرا الى أن "عدد الزوار الايرانيين الى العتبات المقدسة في العراق قد يتراوح بين 3 الى 4 ملايين زائر ايراني حسب توقعات لجنة الأربعين".وحول زيارة العتبات المقدسة في سوريا قال: ان "السفر الى هذا البلد مازال محظورا بسبب القضايا الامنية، وبمجرد اعلان الجانب السوري استعداده لاستقبال الزوار سيتم حينذاك استئناف الرحلات الى سوريا".