بيربوك تقترح خطة من أربع نقاط لتنظيم العلاقات مع روسيا

ونقلت صحيفة "Die Welt" الألمانية عن بيربوك قولها ان "الخطة تشمل تعزيز الدفاع الوطني، ودعم خصوم روسيا، ودعم أوكرانيا، والعمل مع الشركاء العالميين للدفاع عن القانون الدولي".

وبحسب الصحيفة، "تأخذ الخطة في الاعتبار أن تقديم المساعدة العسكرية لكييف سيكون له ثمن محدد، ومن المرجح أن يرتفع مرة أخرى".ومع أخذ هذه الحقيقة بالاعتبار، دعت الوثيقة إلى "توجيه جهود الاتصال الاستراتيجي نحو إظهار كيف أن دعم أوكرانيا "سيعزز أمن أوروبا على المدى الطويل ولماذا تعتبر هذه العقوبات ضرورية وفعالة".وأشارت الصحيفة، إلى أنه "تم إرسال مسودة الوثيقة إلى الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كاقتراح لمناقشتها في اجتماع غير رسمي لوزراء الخارجية".