الصحة العالمية تحذر من طرق جديدة لانتقال جدري القردة

وقالت لويس في مؤتمر صحفي: "تم العثور على الحمض النووي لجدري القردة في السائل المنوي، وأظهرت الدراسة أيضا أنه يمكن عزل الفيروس من هذه الأنواع من العينات، لا يزال البحث مستمرا، ونحن في طور المراقبة لفهم هذا بشكل أفضل، وهذا مجال نحتاج فيه لمعرفة المزيد، قد يكون هناك عدوى عن طريق الحيوانات المنوية، ولكن ليس لدينا إجابة حتى الآن".وأضافت أنه "حتى الآن لم ترد تقارير عن انتقال جدري القرود من خلال عمليات نقل الدم".