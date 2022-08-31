منذ 38 عاماً.. مخزون النفط الأمريكي يبلغ أدنى مستوياته

انخفض مخزون النفط الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ 1984.

وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية أنه منذ 26 أغسطس زاد استهلاك البلاد من المخزون الاستراتيجي من 3.1 مليون برميل، إلى 450 مليون برميل.



وتعد كميات النفط التي تم سحبها من المخزون خلال الأسبوع الماضي هي الأدنى منذ نهاية شهر أبريل الماضي.