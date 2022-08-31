سوريا.. سماع دوي انفجارات بمحيط مطار حلب

أفادت وسائل إعلام، الأربعاء، بسماع دوي انفجارات في سماء حلب السورية.

وقال موقع "روسيا اليوم"، إن "دوي انفجارات سمع في سماء حلب ويجري التحقق من طبيعتها".



وأفاد مصدر، بأن "عدوانا إسرائيليا استهدف محيط مطار حلب الدولي".



وصرح بأن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدد من الصواريخ القادمة من جهة المتوسط"، مشيراً إلى أن "الأضرار مادية ولا وجود لضحايا في القصف".