الطاقة الذرية تكشف تطوراً جديداً بشأن اليورانيوم في إيران

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران بدأت تخصيب اليورانيوم في المجموعة الثانية من ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المعدلة من طراز IR-6 في منشأة نطنز.



وقالت الوكالة إن "إيران بدأت تخصيب اليورانيوم باستخدام واحدة من ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي من طراز IR-6 التي تم تركيبها مؤخرا في منشأة تحت الأرض في نطنز".



وأشارت إلى أنه "بدأ استخدام سلسلة من 174 آلة لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 5٪ في المنشأة".