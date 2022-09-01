اسبانيا: وفاة الالاف نتيجة موجة الحر

ونقلت وكالة "نوفوستي" انه "وفقا لنظام إحصاء الوفيات اليومية الذي عرضه المعهد عبر صفحته، فقد توفي 4655 شخصا بسبب موجات الحر خلال الفترة الممتدة ما بين 1 حزيران إلى 30 اب والتي بلغت أعلى نسبة لها في شهري تموزواب حيث كان إجماليها 3825 حالة وفاة".وتراوحت درجات الحرارة في إسبانيا في شهري حزيران واب ما بين 38 -40 درجة مئوية".