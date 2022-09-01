تايوان: الصين تستعد لعمل عسكري ضدنا

وفي وقت سابق اليوم، أوضحت تايبيه أن "الصين تنفذ مناورات بهدف منع أي قوات أجنبية من القدوم لمساعدتها في حالة نشوب حرب، وفق ما ذكرت وزارة الدفاع التايوانية في تقرير لمجلس النواب".فيما أفادت معلومات بأن "الصين تواصل تعزيز استعدادها القتالي لأي هجوم على تايوان، يمكن من خلاله استخدام القوات الخاصة أو العملاء لإلحاق الضرر بأنظمة القيادة التايوانية والبنية التحتية".أتى ذلك فيما تم تسجيل عدد قياسي من التوغلات الجوية الصينية في منطقة تايوان للدفاع الجوي في آب المنصرم.فقد سُجّل في تايوان عدد قياسي من التوغلات الجوية الصينية في اب مع اختراق أكثر من 440 طائرة عسكرية منطقتها للدفاع الجوي، في وقت أثارت زيارات مشرّعين أميركيين إلى الجزيرة غضب بكين.وبحسب قاعدة بيانات جمعتها وكالة "فرانس برس" استناداً إلى أرقام وزارة الدفاع الصينية، فإن " 446 طائرة صينية معظمها مقاتلات، دخلت منطقة تحديد الهوية لأغراض الدفاع الجوي التابعة لتايوان في أغسطس، أي أكثر من عدد الخروقات المسجّلة طوال العام 2020 والبالغ 380".يشار إلى أن سكان تايوان البالغ عددهم 23 مليون نسمة، يعيشون تحت تهديد مستمرّ بغزو قد تنفّذه بكين التي تعتبر الجزيرة جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها وتريد استعادتها يوماً ما، بالقوة إذا لزم الأمر.