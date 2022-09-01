واشنطن تدعو الصين لوقف العنف ضد الإويغور

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أن "الولايات المتحدة رحبت بالتقرير الذي أصدرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمس الأربعاء، وجاء به أن "الاعتقال التعسفي والقائم على التمييز" للإويغور ومسلمين آخرين في منطقة شينجيانغ ربما يشكل جرائم ضد الإنسانية".وأكدت للصحفيين: "ندعو الصين إلى التوقف فورا عن ارتكاب هذه الأعمال الوحشية“. وحثت بكين على السماح للمحققين المستقلين بدخول المنطقة بشكل كامل وبدون عوائق".واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن "التقرير يؤكد وجهة نظر الولايات المتحدة بأن الصين ترتكب "إبادة" بحق الإويغور داعيا إلى محاسبة بكين".وقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الخميس، دعمه لتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول انتهاكات حقوق المسلمين في منطقة شينجيانغ الصينية، والذي نشر الأربعاء ووصفته الصين بأنه "أداة سياسية".ودعا غوتيريش الصين إلى "اتباع توصيات" تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذي تحدث عن انتهاكات يمكن أن ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية" في منطقة شينجيانغ الصينية، كما أعلن ناطق باسمه".وأثار تقرير الأمم المتحدة الذي تحدث عن "جرائم ضد الإنسانية" محتملة في إقليم شينجيانغ الصيني، و"أدلة جديرة بالثقة" على أعمال تعذيب وعنف جنسي ضد أقلية الإيغور، غضب الصين التي وصفته بأنه "غير قانوني".