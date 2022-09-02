ميانمار.. السجن لزعيمة سياسية حائزة على جائزة نوبل

السومرية نيوز – متابعة



قضت محكمة عسكرية في ميانمار، على الزعيمة السياسية السابقة أونغ سان سو تشي بالسجن 3 سنوات تضاف إلى عقوبة سابقة بالسجن 17 عاما، بتهمة التزوير الانتخابي عام 2020.



وبحسب وكالة الانباء الفرنسية، فإن الحاكمة السابقة الحائزة على جائزة نوبل قبل عقود، حُكم عليها "بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة"، لافتا إلى أنها بدت بصحة جيدة عند مثولها أمام المحكمة.