البحرية الامريكية تعترض سفينة حربية ايرانية

وقالت البحرية انها اعترضت سفينة حربية إيرانية احتجزت قاربين مسيرين أميركيين في البحر الأحمر أمس.وأضافت: "المدمرتان تواصلتا مع السفينة الحربية الإيرانية لتهدئة الموقف واستعادة القاربين اللذين تم الاستيلاء عليهما".