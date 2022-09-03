كندا.. إصابة 8 أشخاص نتيجة أنفجار في مصفاة للنفط

وقالت المتحدثة باسم قوات الدرك الكابورال جوليان غارلاند إن فرق الإنقاذ عالجت "انفجارا صغيرا" في المصفاة الواقعة في مدينة كام باي تشانس.وأضافت الشرطة في وقت لاحق ان ثمانية اشخاص نقلوا الى المستشفى "بعضهم مصاب بجروح بالغة، موضحة أن أحدهم "أصيب بجروح خطيرة".وكان الموقع الصناعي الذي تديره شركة "برايا رينيوابل فيولز" (برايا للوقود المتجدد) يشهد أشغال تحويل ليتخصص في الوقود الحيوي.