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نائب بريطاني يتحدث عن التوقيت المحتمل لاستخدام أسلحة نووية
دوليات
2022-09-03 | 02:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-431269-637977829332189995.jpg
663 مشاهدة
قال النائب عن حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، توبياس إلوود، إنه من غير المستبعد أن يشهد العالم في السنوات العشر المقبلة استخدام أسلحة نووية تكتيكية.
وأوضح النائب البريطاني في تصريح لـ"راديو تايمز"، أن ذلك يرجع إلى التوتر المتزايد على الساحة الدولية.
وقال: "نحن نعيش في عقد صعب للغاية. عالمنا سوف يتغير. أعتقد، مهما بدا ما سأقوله مرعبا، فأننا سنرى استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في السنوات العشر القادمة".
وأضاف البرلماني البريطاني أن بلاده في حاجة إلى "ونستون تشرشل جديد"، الذي سيساعدها على النجاة من عقد "صعب للغاية".
وفي وقت سابق قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، التي تشارك في السباق على مقعد رئيس وزراء البلاد، إنها ستكون مستعدة، إذا لزم الأمر، للضغط على الزر لإطلاق سلاح نووي.
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