زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب سواحل موغلا في تركيا

وذكر بيان صادر عن رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد) اليوم السبت، أن مركز الزلزال وقع في عمق البحر المتوسط، على بعد 20.1 كم من مدينة "لاسيثي" اليونانية، وعلى بعد 203.79 كم قبالة سواحل قضاء داتشا التابع لولاية موغلا التركية.وأضاف البيان أن الزلزال وقع بعمق 6.76 كم تحت قاع البحر، دون ادلاء بمعلومات حول وقوع خسائر مادية أو بشرية.