تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية

وكشفت وكالة رويترز للأنباء، أن الاشتباكات التي استفاق سكان العاصمة عليها، السبت، بدأت ليل الجمعة.وقال شاهد لرويترز إنه خلال القتال الذي دار في الليل، أُطلقت قذائف مورتر في ورشفانة وهي منطقة زراعية، تحتوي على عدة قرى ضمن الامتداد العمراني بين طرابلس ومدينة الزاوية الغربية.وكانت العاصمة طرابلس شهدت اشتباكات دامية الأسبوع الماضي، ما أثار أسئلة حول مصير عملية الانتقال السياسي في البلاد التي مزقتها الحرب منذ عقد.وأدى القتال الذي اندلع الأسبوع الماضي إلى طرد عدة جماعات متحالفة مع منافس الدبيبة في منصب رئيس الوزراء، وهو وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، الذي عينه البرلمان في الشرق لرئاسة حكومة جديدة (موازية).واشتباكات الأسبوع الماضي، أوقعت 32 قتيلا و159 جريحا وتقاذف الدبيبة وباشاغا الاتّهامات بشأن المسؤولية عن هذه الاشتباكات.