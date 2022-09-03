روسيا تطالب بنقل مقر الأمم المتحدة من الولايات المتحدة إلى دولة محايدة

وقال جباروف في تعليق على "تيليغرام": "حان الوقت للتطرق لقضية نقل مقر الأمم المتحدة من الولايات المتحدة إلى دولة أخرى، وأهم شيء أن تكون دولة تحمل طابعا محايدا، على سبيل المثال، إلى النمسا أو سويسرا".وأعرب السيناتور عن غضبه من أن "دولة مؤسسة للأمم المتحدة، وهي عضو دائم في مجلس الأمن، لا يسمح لها بالمشاركة بشكل شخصي في الجمعية العامة للأمم المتحدة".وأردف جباروف: "ننتظر رد فعل المجتمع الدولي".ويبدأ اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والذي يحضره تقليديا رؤساء الدول والوزراء في 20 ايلول. وبحسب البرنامج التمهيدي للجمعية العامة للأمم المتحدة ، فإن وزير الخارجية الروسي سيلقي كلمته في 24 ايلول.