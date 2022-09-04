رداً على تصريحاته الاخيرة.. ترامب يصف بايدن بـ "عدو الدولة"

وقال ترامب متحدثاً عن بايدن أمام الحشد: "إنه هو عدو الدولة"، وذلك رداً منه على هجوم شرس شنه ضده بايدن الذي أكد قبل يومين أن الرئيس الجمهوري السابق والجمهوريين الذين يتبنون عقيدته "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" يمثلون "تطرفاً يهدد أسس جمهوريتنا".واعتبر ترامب أن "خطابه (بايدن) كان مجرد كراهية وغضب"، متهماً بايدن بتصوير مؤيدي الرئيس الجمهوري السابق بأنهم "تهديد للديموقراطية" و"أعداء للدولة".وفي وقت سابق، شدد الرئيس الأمركي جو بايدن على أنه "لا مكان للعنف السياسي" في الولايات المتحدة، مستهدفًا سلفه الجمهوري دونالد ترامب في خطاب متلفز.وقال بايدن "لا يوجد مكان للعنف السياسي في أمريكا. نقطة"، معتبرا أن ترامب وأنصاره "لا يؤمنون بسيادة القانون".ووصف بايدن ترامب وأنصاره، بأنهم تهديد للديمقراطية ولـ "أسس جمهوريتنا".وقال بايدن في خطاب وجهه الى الأمة في وقت الذروة إن "دونالد ترامب وجمهوريي (ماغا) يمثلون تطرفا يهدد أسس جمهوريتنا"، في إشارة منه إلى شعار ترامب "فلنجعل أمريكا عظيمة مجددا (ماغا)".وأضاف الرئيس الديمقراطي إن "المساواة والديمقراطية تتعرضان للهجوم" في الولايات المتحدة.