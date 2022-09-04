الثانية خلال يومين.. سقوط مروحية سورية في حماة ومقتل طاقمها

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد أسفر سقوط الطائرة عن احتراقها بشكل كامل، بالإضافة إلى تهدم المنزل الذي سقطت فوقه، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية بين المواطنين.وذكرت مصادر بأن سقوط المروحية نتيجة عطل فني. وهي الطائرة الثانية التي تسقط خلال 48 ساعة.وفي 2 أيلول، سقطت طائرة حربية نوع ميغ 21 تابعة للنظام في محيط بلدة الخالدية بريف السويداء، ما أسفر عن أضرار مادية.