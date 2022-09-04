بينها العراق.. بدء مناورات "الأسد المتأهب" بمشاركة 27 دولة في الأردن

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
38
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
38
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
10:00 AM
الى
11:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
أسعار الذهب في الأسواق المحلية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
بينها العراق.. بدء مناورات "الأسد المتأهب" بمشاركة 27 دولة في الأردن
دوليات
2022-09-04 | 07:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-431369-637978881169124559.png
2,935 مشاهدة
انطلقت في الأردن، اليوم الأحد، مناورات "الأسد المتأهب" التي تستمر حتى الخامس عشر من أيلول الحالي بمشاركة 27 دولة بينها العراق، وتتخللها عمليات حول مكافحة الإرهاب وتهديدات أسلحة الدمار الشامل.
وذكر الجيش الأردني في بيان إن هذه الدورة العاشرة من التدريبات التي تنظم على أرض المملكة، ستجرى من 04 إلى 15 أيلول الجاري، موضحا أنها تهدف إلى "العمل المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتطوير القدرات الأمنية والتعاون بين أجهزة ومؤسسات الدول المختلفة للاستجابة للتهديدات الأمنية والأزمات الداخلية".
وأضاف البيان أن "هذا التمرين صمم على سيناريوهات تحاكي الواقع والظروف والتحديات التي يواجهها العالم أجمع ومنها خطر الإرهاب (...) ومحاكاة التهديدات الجديدة مثل استخدام أسلحة الدمار الشامل بمختلف الأنواع".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البيان إنه "سيتم خلال التمرين عقد العديد من اللقاءات والندوات التي ستجمع كبار القادة والشخصيات العسكرية والتي سيكون الهدف منها مناقشة أهم المشاكل والمعاضل التي تواجه العالم على الصعيد الأمني وكيفية معالجتها".
وتقام التمارين في ميادين القوات المسلحة الأردنية ومراكز القيادة والسيطرة ومركز الملك عبد الله لتدريب العمليات الخاصة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بمشاركة مختلف أنواع الاسلحة البرية والجوية والبحرية.
وتشارك في هذه المناورات أيضا، حسب البيان، المانيا وإيطاليا واليابان والنرويج وكازاخستان والنمسا والسويد وقبرص وكينيا واليونان وبولندا وبلجيكا وباكستان واستراليا والسعودية والعراق ولبنان والإمارات والبحرين والكويت وعمان والمغرب إضافة الى الأردن.
وأجريت آخر مناورات للفترة من 25 آب حتى الخامس من أيلول من عام 2019 قبيل انتشار جائحة كورونا بمشاركة 28 دولة.
كما أجريت مناورات في 2018 بمشاركة أردنية أميركية فقط خلال الفترة من 15 إبريل لغاية 26 منه وشارك فيها 3500 جندي أميركي، وفقا لفرانس برس.
>>
حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول
>>
أندرويد
>>
آبل
>>
هواوي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
"رويترز" تكشف تفاصيل رسالة السيستاني إلى الصدر وكيف أوقف اشتباكات الخضراء
سياسة
42.9%
04:19 | 2022-09-03
"رويترز" تكشف تفاصيل رسالة السيستاني إلى الصدر وكيف أوقف اشتباكات الخضراء
04:19 | 2022-09-03
بعد الطعن باستقالاتهم.. نواب الكتلة الصدرية يبدون موقفاً "حاسماً" – عاجل
سياسة
22.61%
10:07 | 2022-09-04
بعد الطعن باستقالاتهم.. نواب الكتلة الصدرية يبدون موقفاً "حاسماً" – عاجل
10:07 | 2022-09-04
الصدر يتعهد بحماية "علي الشريفي" بعد تجريده من العمامة (صورة)
محليات
19.08%
05:38 | 2022-09-04
الصدر يتعهد بحماية "علي الشريفي" بعد تجريده من العمامة (صورة)
05:38 | 2022-09-04
توضيح قانوني حول إمكانية عودة نواب الكتلة الصدرية المستقيلين
سياسة
15.42%
08:55 | 2022-09-04
توضيح قانوني حول إمكانية عودة نواب الكتلة الصدرية المستقيلين
08:55 | 2022-09-04
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
تعدد الزوجات بين القبول والرفض في المجتمع - الحلقة ١١٤ | 2022
05:00 | 2022-09-04
Morning Live
تعدد الزوجات بين القبول والرفض في المجتمع - الحلقة ١١٤ | 2022
05:00 | 2022-09-04
ناس وناس
شارع المتنبي - ناس وناس ٢٠٢٢ - الحلقة ٢٨٦ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-04
ناس وناس
شارع المتنبي - ناس وناس ٢٠٢٢ - الحلقة ٢٨٦ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-04
بالمختزل
الإطار يلوذ بأربعينية الحسين والصدريون.. عيونٌ تلمع على النسور - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-03
بالمختزل
الإطار يلوذ بأربعينية الحسين والصدريون.. عيونٌ تلمع على النسور - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-03
اسرار الفلك
من ٣ الى ٩ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-03
اسرار الفلك
من ٣ الى ٩ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-03
مع محسّد
مغانم الفرقاء!..تسفك دماء الأبرياء - حلقة ٨٦ | الموسم 2
16:00 | 2022-09-02
مع محسّد
مغانم الفرقاء!..تسفك دماء الأبرياء - حلقة ٨٦ | الموسم 2
16:00 | 2022-09-02
بعد التحري
المزارات الدينية.. ما بين الرواية والتجارة - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
15:20 | 2022-09-01
بعد التحري
المزارات الدينية.. ما بين الرواية والتجارة - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
15:20 | 2022-09-01
علناً
مبادرة من عدة نقاط لحل الازمة - الحلقة ٣٨ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-01
علناً
مبادرة من عدة نقاط لحل الازمة - الحلقة ٣٨ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-01
صمون وزعتر
جولة على المطاعم في بغداد - حلقة ١٧ | 2022
16:20 | 2022-08-31
صمون وزعتر
جولة على المطاعم في بغداد - حلقة ١٧ | 2022
16:20 | 2022-08-31
52 دقيقة
ظاهرة البطالة والعوز المادي لدى الشباب - حلقة ٢٦ | الموسم 1
14:50 | 2022-08-30
52 دقيقة
ظاهرة البطالة والعوز المادي لدى الشباب - حلقة ٢٦ | الموسم 1
14:50 | 2022-08-30
الأكثر مشاهدة
لقطات
صفحات مواقع التواصل الوهمية: حرب نفسية على الشعب العراقي | ناس وناس
11:00 | 2022-09-04
لقطات
صفحات مواقع التواصل الوهمية: حرب نفسية على الشعب العراقي | ناس وناس
11:00 | 2022-09-04
Morning Live
تعدد الزوجات بين القبول والرفض في المجتمع - الحلقة ١١٤ | 2022
05:00 | 2022-09-04
Morning Live
تعدد الزوجات بين القبول والرفض في المجتمع - الحلقة ١١٤ | 2022
05:00 | 2022-09-04
ناس وناس
شارع المتنبي - ناس وناس ٢٠٢٢ - الحلقة ٢٨٦ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-04
ناس وناس
شارع المتنبي - ناس وناس ٢٠٢٢ - الحلقة ٢٨٦ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-04
بالمختزل
الإطار يلوذ بأربعينية الحسين والصدريون.. عيونٌ تلمع على النسور - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-03
بالمختزل
الإطار يلوذ بأربعينية الحسين والصدريون.. عيونٌ تلمع على النسور - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-03
اسرار الفلك
من ٣ الى ٩ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-03
اسرار الفلك
من ٣ الى ٩ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-03
مع محسّد
مغانم الفرقاء!..تسفك دماء الأبرياء - حلقة ٨٦ | الموسم 2
16:00 | 2022-09-02
مع محسّد
مغانم الفرقاء!..تسفك دماء الأبرياء - حلقة ٨٦ | الموسم 2
16:00 | 2022-09-02
بعد التحري
المزارات الدينية.. ما بين الرواية والتجارة - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
15:20 | 2022-09-01
بعد التحري
المزارات الدينية.. ما بين الرواية والتجارة - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
15:20 | 2022-09-01
علناً
مبادرة من عدة نقاط لحل الازمة - الحلقة ٣٨ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-01
علناً
مبادرة من عدة نقاط لحل الازمة - الحلقة ٣٨ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-01
صمون وزعتر
جولة على المطاعم في بغداد - حلقة ١٧ | 2022
16:20 | 2022-08-31
صمون وزعتر
جولة على المطاعم في بغداد - حلقة ١٧ | 2022
16:20 | 2022-08-31
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
هل ينجح الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة بعد اعتزال الصدر؟
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.