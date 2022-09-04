بالأرقام.. الصحة العالمية تكشف "خسائر كارثية" لفيضانات باكستان

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
38
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
38
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
10:00 AM
الى
11:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
أسعار الذهب في الأسواق المحلية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
بالأرقام.. الصحة العالمية تكشف "خسائر كارثية" لفيضانات باكستان
دوليات
2022-09-04 | 08:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-431371-637978900545871845.jpg
المصدر:
سكاي نيوز
709 مشاهدة
السومرية نيوز – متابعة
كبّدت الفيضانات التي ضربت باكستان منذ الشهر الماضي، المنظومة الصحية في البلاد خسائر فادحة، بعدما غمرت المياه الكثيفة قرى بالكام وقضت على مساحات شاسعة.
وكشف ممثل منظمة الصحة العالمية في باكستان باليتا ماهيبالا، أن الفيضانات أثرت على 160 مقاطعة في البلاد، من بينها 80 منطقة جرى إعلانها كـ"مناطق كارثة".
وحتى الثاني من سبتمبر الجاري:
• تأثر بالفيضانات أكثر من 33 مليون شخص، وهناك أكثر من 6.4 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك 627793 شخصا في المخيمات.
• لقي أكثر من 1265 شخصا حتفهم وأصيب قرابة 12577 شخصا.
• تضرر قرابة 1427039 منزلاً، تدمر منها 529472 منزلا بشكل كامل.
• تأثر نحو 1460 مرفقا صحيا، منها 432 منشأة صحية تضررت بالكامل و1028 منشأة صحية تضررت جزئيا، بنحو 10 بالمئة من إجمالي المرافق الصحية البالغ عددها 14282 منشأة.
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية، إن تأثير الأمطار والفيضانات على الوضع الصحي في باكستان "كارثي"، وتتكشف مخاطر صحية كبيرة، إذ من المتوقع أن تؤدي الفيضانات إلى تفاقم حالات تفشي المرض الموجودة مسبقا، لا سيما في المخيمات وحيث تضررت مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
وثمة مخاوف صحية كبيرة بالفعل من انتشار أمراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة والإسهال والتيفوئيد والتهابات الجلد، وفق "ماهيبالا"، كما فُقدت الكثير من المحاصيل والماشية، مما أثر بالفعل على تغذية المناطق المتضررة.
وقال أطباء بباكستان في البداية إنهم كانوا يرون في الغالب مرضى أصيبوا بصدمات نفسية بسبب الفيضانات، لكنهم يعالجون الآن الأشخاص الذين يعانون الإسهال والتهابات الجلد والأمراض الأخرى التي تنقلها المياه في المناطق المتضررة من الفيضانات في البلاد.
ويرى ممثل الصحة العالمية في باكستان، أن فيضانات باكستان تُفاقم من تفشي الأمراض الموجودة مسبقاً، بما في ذلك حمى الضنك والملاريا وشلل الأطفال وكورونا، لا سيما في المخيمات، حيث تضررت مرافق المياه والصرف الصحي.
وحتى قبل هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات اللاحقة عليها، أبلغت باكستان عن 4531 حالة إصابة بالحصبة، و15 حالة إصابة بفيروس شلل الأطفال البري في عام 2022.
وكشف "ماهيبالا" أن الأمطار والفيضانات أدت إلى تعطيل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال على مستوى باكستان في المناطق المتضررة، ونظرا لأن نظام المراقبة الحالي ضعيف ومشتت ولا يلتقط بشكل كاف حالات الإصابة بالمرض، فهناك حاجة ماسة لتعزيز وتوسيع مراقبة الأمراض والوقاية من تفشي الأمراض ومكافحتها وتعزيز القدرات المختبرية للكشف عن الأمراض الوبائية.
دعم أممي
وتعتزم منظمة الصحة العالمية الإفراج عن 10 ملايين دولار من صندوق الطوارئ التابع للمنظمة، والذي يدعم علاج الجرحى، وتوصيل الإمدادات إلى المرافق الصحية، ومنع انتشار الأمراض المعدية، مع نشر فريق من خبراء الصحة العامة لزيادة قدرة الاستجابة.
يأتي ذلك بعدما صنفت منظمة الصحة الفيضانات في باكستان على أنها حالة طوارئ من الدرجة الثالثة، وهي أعلى مستوى للتقييم.
وأوضح "ماهيبالا"، أن المنظمة تساهم في توفير الأدوية الأساسية، ومخزونات الطوارئ، وتوزيع الإمدادات الطبية استجابة لحالات الطوارئ الناجمة عن الفيضانات، فضلاً عن مستلزمات تنقية المياه، والخزانات، والخيام، إضافة لدعم توفير مختبرات الكشف عن الأمراض من خلال توفير الفحوصات السريعة للكوليرا، وحمى الضنك، والملاريا.
وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إنه جرى نقل أكثر من 480 ألف نازح إلى مخيمات للاجئين.
>>
حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول
>>
أندرويد
>>
آبل
>>
هواوي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
"رويترز" تكشف تفاصيل رسالة السيستاني إلى الصدر وكيف أوقف اشتباكات الخضراء
سياسة
42.9%
04:19 | 2022-09-03
"رويترز" تكشف تفاصيل رسالة السيستاني إلى الصدر وكيف أوقف اشتباكات الخضراء
04:19 | 2022-09-03
بعد الطعن باستقالاتهم.. نواب الكتلة الصدرية يبدون موقفاً "حاسماً" – عاجل
سياسة
22.61%
10:07 | 2022-09-04
بعد الطعن باستقالاتهم.. نواب الكتلة الصدرية يبدون موقفاً "حاسماً" – عاجل
10:07 | 2022-09-04
الصدر يتعهد بحماية "علي الشريفي" بعد تجريده من العمامة (صورة)
محليات
19.08%
05:38 | 2022-09-04
الصدر يتعهد بحماية "علي الشريفي" بعد تجريده من العمامة (صورة)
05:38 | 2022-09-04
توضيح قانوني حول إمكانية عودة نواب الكتلة الصدرية المستقيلين
سياسة
15.42%
08:55 | 2022-09-04
توضيح قانوني حول إمكانية عودة نواب الكتلة الصدرية المستقيلين
08:55 | 2022-09-04
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
تعدد الزوجات بين القبول والرفض في المجتمع - الحلقة ١١٤ | 2022
05:00 | 2022-09-04
Morning Live
تعدد الزوجات بين القبول والرفض في المجتمع - الحلقة ١١٤ | 2022
05:00 | 2022-09-04
ناس وناس
شارع المتنبي - ناس وناس ٢٠٢٢ - الحلقة ٢٨٦ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-04
ناس وناس
شارع المتنبي - ناس وناس ٢٠٢٢ - الحلقة ٢٨٦ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-04
بالمختزل
الإطار يلوذ بأربعينية الحسين والصدريون.. عيونٌ تلمع على النسور - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-03
بالمختزل
الإطار يلوذ بأربعينية الحسين والصدريون.. عيونٌ تلمع على النسور - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-03
اسرار الفلك
من ٣ الى ٩ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-03
اسرار الفلك
من ٣ الى ٩ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-03
مع محسّد
مغانم الفرقاء!..تسفك دماء الأبرياء - حلقة ٨٦ | الموسم 2
16:00 | 2022-09-02
مع محسّد
مغانم الفرقاء!..تسفك دماء الأبرياء - حلقة ٨٦ | الموسم 2
16:00 | 2022-09-02
بعد التحري
المزارات الدينية.. ما بين الرواية والتجارة - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
15:20 | 2022-09-01
بعد التحري
المزارات الدينية.. ما بين الرواية والتجارة - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
15:20 | 2022-09-01
علناً
مبادرة من عدة نقاط لحل الازمة - الحلقة ٣٨ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-01
علناً
مبادرة من عدة نقاط لحل الازمة - الحلقة ٣٨ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-01
صمون وزعتر
جولة على المطاعم في بغداد - حلقة ١٧ | 2022
16:20 | 2022-08-31
صمون وزعتر
جولة على المطاعم في بغداد - حلقة ١٧ | 2022
16:20 | 2022-08-31
52 دقيقة
ظاهرة البطالة والعوز المادي لدى الشباب - حلقة ٢٦ | الموسم 1
14:50 | 2022-08-30
52 دقيقة
ظاهرة البطالة والعوز المادي لدى الشباب - حلقة ٢٦ | الموسم 1
14:50 | 2022-08-30
الأكثر مشاهدة
لقطات
صفحات مواقع التواصل الوهمية: حرب نفسية على الشعب العراقي | ناس وناس
11:00 | 2022-09-04
لقطات
صفحات مواقع التواصل الوهمية: حرب نفسية على الشعب العراقي | ناس وناس
11:00 | 2022-09-04
Morning Live
تعدد الزوجات بين القبول والرفض في المجتمع - الحلقة ١١٤ | 2022
05:00 | 2022-09-04
Morning Live
تعدد الزوجات بين القبول والرفض في المجتمع - الحلقة ١١٤ | 2022
05:00 | 2022-09-04
ناس وناس
شارع المتنبي - ناس وناس ٢٠٢٢ - الحلقة ٢٨٦ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-04
ناس وناس
شارع المتنبي - ناس وناس ٢٠٢٢ - الحلقة ٢٨٦ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-04
بالمختزل
الإطار يلوذ بأربعينية الحسين والصدريون.. عيونٌ تلمع على النسور - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-03
بالمختزل
الإطار يلوذ بأربعينية الحسين والصدريون.. عيونٌ تلمع على النسور - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-03
اسرار الفلك
من ٣ الى ٩ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-03
اسرار الفلك
من ٣ الى ٩ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-03
مع محسّد
مغانم الفرقاء!..تسفك دماء الأبرياء - حلقة ٨٦ | الموسم 2
16:00 | 2022-09-02
مع محسّد
مغانم الفرقاء!..تسفك دماء الأبرياء - حلقة ٨٦ | الموسم 2
16:00 | 2022-09-02
بعد التحري
المزارات الدينية.. ما بين الرواية والتجارة - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
15:20 | 2022-09-01
بعد التحري
المزارات الدينية.. ما بين الرواية والتجارة - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
15:20 | 2022-09-01
علناً
مبادرة من عدة نقاط لحل الازمة - الحلقة ٣٨ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-01
علناً
مبادرة من عدة نقاط لحل الازمة - الحلقة ٣٨ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-01
صمون وزعتر
جولة على المطاعم في بغداد - حلقة ١٧ | 2022
16:20 | 2022-08-31
صمون وزعتر
جولة على المطاعم في بغداد - حلقة ١٧ | 2022
16:20 | 2022-08-31
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
هل ينجح الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة بعد اعتزال الصدر؟
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.