إيران: الولايات المتحدة تلقت 9 صفعات منا في الخليج

السومرية نيوز – متابعة

أكد قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن الولايات المتحدة تلقت منا 9 صفعات قوية في الخليج، فيما بين أن هيبة السفن والمدمرات الأمريكية في الخليج قد تدهورت.



وفي حديث له، قال الأدميرال علي رضا تنكسيري: "إن هيبة السفن والمدمرات الأمريكية قد تدهورت في الخليج، ولا يحق لسبع دول، الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، ونيوزيلندا، وإيطاليا، وكندا، وأستراليا، المرور من مياهنا الإقليمية"، مضيفا: "خلال العهد البائد، لم تكن القوة البحرية للجيش الإيراني مجهزة بصواريخ بعيدة المدى، ولا كان بمقدورها أن تذهب إلى أعماق البحار، ولكنها اليوم تفخر بأنها تتواجد في جميع المياه العالمية، وهذا تحقق بفضل الشهداء".

وأردف اللواء الإيراني: "إن القوة البحرية للحرس الثوري لوحدها تصنع عدة صواريخ، وبحرية الحرس الثوري تصدت بحزم في مواجهة العدو في الخليج وبحر عمان والمياه الحرة".

وعلق الأدميرال علي رضا تنكسيري على "قرصنة ناقلة النفط الإيرانية بتدخل القوات الأمريكية" قائلا: "إن بحرية الحرس الثوري عملت على الإفراج عن الناقلة الإيرانية في وقت قصير جدا"، مؤكدا أنه "بهمة بحرية الجيش والحرس الثوري، هناك إشراف ذكي أمني ورصد مستمر، وأنه تم إرساء الأمن في الخليج وبحر عمان".

وأضاف تنكسيري: "إن بحرية الحرس الثوري والجيش ومن خلال التعاون والتعاضد فيما بينها، تقوم بتنفيذ مهامها المكفة بها بكل صلابة.. الدول الخارجية ليست لديها أية مسؤولية في الخليج، وإيران والدول المسلمة في المنطقة هي المسؤولة عن إرساء الاستقرار والأمن البحري في الخليج، وإيران تدافع عن المظلوم وجبهة المقاومة".

وأوضح قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني قائلا: "خلال السنة ونصف السنة الماضية، نفذنا 6 عمليات، وقدمنا للثورة 9 شهداء، ونحن بنية هؤلاء الشهداء التسعة، وجهنا 9 صفعات قوية للأمريكان".