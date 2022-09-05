قتلى وجرحى بانفجار قرب السفارة الروسية في كابل

السومرية نيوز - متابعة

وقع انفجار، اليوم الإثنين، قرب السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابل ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.



وقالت وسائل إعلام محلية رسمية، إن عناصر من حركة طالبان أطلقوا النار على انتحاري لدى محاولته الاقتراب من السفارة الروسية في كابل.

وبحسب بيان للشرطة الأفغانية، فإن عناصر الأمن التابعين لطالبان أطلقوا النار على المهاجم الانتحاري، بعد استهدافه إحدى بوابات السفارة الروسية.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء "آماج نيوز" الأفغانية المستقلة، عن مصادر مطلعة قولها، إن "الانفجار وقع عندما كان دبلوماسي روسي يحمل أوراقا في يده إلى مبنى السفارة لنقل طالبي التأشيرة الروسية من الأفغان بعد تحديد هويتهم داخل السفارة“.

وأضافت المصادر أن "الإحصائيات الأولية تشير إلى أن نحو 20 شخصًا قتلوا، لكن العدد الدقيق غير معروف حتى الآن".

فيما نقلت وكالة أنباء "هرات نيوز" عبر قناتها على "تلغرام" أن "ما بين 15 و 20 شخصًا وقعوا ما بين قتيل وجريح جراء الانفجار“، مضيفة أن قوات طالبان اعتقلت شخصين أو ثلاثة كانوا يريدون التقاط صور من مكان الانفجار.