تركيا.. اصابة وزير الصحة بفيروس كورونا

وقال الوزير التركي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه "أجرى اختبارا خاصا بالفيروس قبل خمسة أيام و"جاءت نتيجته إيجابية".واضاف أنه "ما زال يواصل عمله عبر اجتماعات عبر الإنترنت، وقال إن ذلك يعد بالنسبة إليه لا يقل أهمية عن مكافحة الوباء".واشار قوجة إلى أنه "سيكون قريبا بين أصدقائه".