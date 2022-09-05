إيران ترد على تصريحات بوريل بشأن الاتفاق النووي

وقال مستشار فريق التفاوض الإيراني في الملف النووي محمد مرندي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية، إن "بوريل حليف للولايات المتحدة نسي أن سبب المفاوضات هو أن الغرب انتهك خطة العمل الشاملة المشتركة واستهدف المواطنين الإيرانيين بأقصى قدر من الضغط والعقوبات حتى عندما تم الوفاء بالتزامات إيران كاملة".وأضاف: "لا تقبل إيران أي غموض أو ثغرات قانونية في نص الاتفاقية، وإن أمريكا تفرض تكاليف على الاتحاد الأوروبي".وكان جوزيب بوريل قال في تصريحات له، اليوم، إنه "إذا كان الهدف هو إبرام الاتفاق النووي سريعا، فالرد الإيراني الذي وصلنا لا يخدم ذلك".وأضاف: "يؤسفني القول إن ثقتي بإمكانية إحياء الاتفاق باتت أقل من السابق لكنني سأواصل المساعي والجهود مع باقي أطراف الاتفاق وخاصة الولايات المتحدة".من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن "طهران تنتظر الرد الأمريكي على مقترحاتنا ونتعامل بمسؤولية لتهيئة الظروف لتسوية الملف النووي".واعتبر كنعاني، خلال مؤتمر صحفي، أن "رد إيران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي "بناء ويمكن التوصل لاتفاق في وقت قصير إذا توفرت الإرادة السياسية للطرف المقابل".وتابع: "الإلغاء الكامل للعقوبات هو أحد الأهداف الرئيسية للمفاوضات بين إيران والأطراف الموقعة على خطة العمل الشاملة المشتركة".