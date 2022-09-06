مقتل واصابة 17 فلسطينياً بعملية "إسرائيلية" في الضفة الغربية

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها إن "حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين فجر اليوم: شهيد 29 عاما، و16 إصابة بالرصاص والشظايا أدخلت للمستشفيات".وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ عملية في جنين لهدم منزل منفذ هجوم أسفر عن مقتل 3 أشخاص في السابع من أبريل الماضي في تل أبيب.من جهتها، نعت لجان المقاومة في فلسطين القتيل محمد موسى سباعنة، وقالت في بيان لها إن: "هدم وتفجير منازل وبيوت أبطالنا ومقاومينا سياسة عنصرية فاشلة لن تكسر عزيمة شعبنا وستكون فتيلا لبراكين الغضب والثورة في وجه الغاصبين الصهاينة المجرمين".مؤكدة على أن جنين: "ستبقى خزان الثورة والمقاومة الذي لا ينضب وستظل كابوسا يلاحق العدو الصهيوني وأيقونة للجهاد والمقاومة والصمود والعطاء الأسطوري".