إيران تلجأ لتقنية التعرف على الوجوه لمراقبة النساء

وقال سكرتير مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إيران، محمد صالح ، في مقابلة إن الحكومة تخطط لاستخدام تكنولوجيا الرقابة ضد النساء لتطبيق قانون جديد أقره رئيس البلاد، إبراهيم رئيسي، يحدد شروطا لملابس النساء.وأتى توقيع القانون في 15 أغسطس، أي بعد شهر من الاحتفال بيوم "الحجاب والعفة" في 12 يوليو، ما أطلق موجة من الاحتجاجات النسائية العارمة، ونشرت ناشطات صورهن دون حجاب في أماكن عامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وردت السلطات عليهن بحملة اعتقالات موسعة واحتجاز عدد منهن وإجبارهن على تقديم اعترافات قسرية عبر التلفزيون.وقالت الباحثة في جامعة توينتي بهولندا، أزاده أكبري، لصحيفة "ذا غارديان": إن جزءا كبيرا من السكان الإيرانيين الآن في بنك البيانات البيومترية الوطني هذا، حيث أصبحت العديد من الخدمات العامة تعتمد على بطاقات الهوية البيومترية، لذا فإن الحكومة لديها حق الوصول إلى جميع الوجوه، ويمكنها التعرف على شخص في مقطع فيديو سريع الانتشار في ثوان".