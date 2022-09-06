التشيك تتهم أردوغان: يفتح الطريق أمام اللاجئين إلى أوروبا

وقال راكوشان في مجلس النواب التشيكي: "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفتح الطريق أمام اللاجئين السوريين إلى أوروبا. ولهذا السبب، يدخل المزيد من السوريين دول الاتحاد الأوروبي. فهم لا يأتون من بلادهم، ولكن من تركيا".ووفقا لنائب رئيس الوزراء فإنه من المشاكل الخطيرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية في الاتحاد الأوروبي، أن هنغاريا لا تقبل عودة اللاجئين الذين دخلوا البلدان المجاورة من أراضيها.