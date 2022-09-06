سوريا.. انفجارات تهز اللاذقية وحلب

وأضافت الوكالة أن "الدفاعات الجوية السورية "تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت عددا منها".وذكرت مصادر أهلية من اللاذقية، بحسب "روسيا اليوم"، أن "خمسة صواريخ قادمة من البحر عبرت من فوق اللاذقية"، مشيراً الى أن "عدداً من الأهالي شاهدوها وسمعوا أصواتها".ولم ترد تفاصيل أكثر عن تلك الانفجارات.بدورها، قالت صحيفة "الوطن" الخاصة، إن أصوات انفجارات سمعت في مدينة حلب أيضا.