هيلاري كلينتون: ترامب يجب أن يهزم بشدة

وقالت كلينتون، في مقابلة مع شبكة "CBS" الامريكية بعد سؤالها إذا كانت تنوي الترشح مرة أخرى: "لا، لا.. لكنني سأفعل كل ما بوسعي للتأكد من أن لدينا رئيسا يحترم ديمقراطيتنا وسيادة القانون ويدعم مؤسساتنا"، مؤكدة على أن "الرئيس السابق دونالد ترامب لن يندرج ضمن هذه الفئة وأنه "يجب أن يهزم بشدة" إذا خاض الانتخابات مرة أخرى".وأضافت: "يجب أن تبدأ هزيمة ترامب من داخل الحزب الجمهوري والوقوف في وجه هذا الرجل"، مشيرة إلى أنها "ستؤيد الرئيس الحالي جو بايدن إذا ترشح لإعادة انتخابه في نفس العام، معتبرة أنه سيكون "الشخص الأكثر احتمالا للفوز".وعن مناوشاتها مع مكتب التحقيقات الفدرالي مقارنة بوضع ترامب الحالي، قالت: "أعتقد أنها مقارنة مختلفة عما يحدث هنا"، لافتة إلى أنه "يبدو أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي كانت صبورة وهادئة وحذرة بشكل لا يصدق مع ترامب حتى ظنوا أخيراً أن الأمن القومي على المحك".