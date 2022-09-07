واشنطن تهدد: سنتخذ تدابير إضافية لمحاسبة إيران

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريين واتسون في بيان، إن "الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإلكتروني الإيراني ضد حليفتنا في الناتو، ألبانيا".واضافت أنه "بعد تحقيق استمرّ أسابيع في ألبانيا إثر هجمات إلكترونية ضخمة حصلت في 15 تموز، خلص الأميركيون إلى أن "الحكومة الإيرانية قادت هذا الهجوم… غير المسؤول وأنها كانت المسؤولة عن عمليات قرصنة وتسريب بيانات تلت ذلك".واشارت واتسون الى أن "الهجوم يشكل سابقة مقلقة"، موضحة أن "سلوك إيران ينتهك القواعد التي تحكم سلوك دولة مسؤولة في الفضاء الإلكتروني في زمن السلم".وقطعت ألبانيا الأربعاء علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وأخطرت السفارة الإيرانية لديها رسميًا "بوجوب مغادرة جميع الموظفين الدبلوماسيين والتقنيين والإداريين والأمنيين أراضيها في غضون 24 ساعة".ويأتي ردّ الفعل الأمريكي في وقت تتعثر المفاوضات لإحياء الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني المبرم عام 2015.