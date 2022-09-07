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الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر: السودان على حافة الهاوية
دوليات
2022-09-07 | 10:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
1,800 مشاهدة
شدد رئيس بعثة الأمم المتحدة والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتس، اليوم الاربعاء، على أن البلاد على حافة الانهيار اقتصادياً وأمنياً.
ونقل راديو "دبنقا" السوداني عن المسؤول الأممي قوله: ان "هناك تطورات غير إيجابية" في حال عدم تعاون الجميع لإنقاذ البلاد"، مؤكدا أنه "حان الوقت لوضع مصلحة السودان فوق المصالح الشخصية والفئوية والحزبية والجهوية".
وأكد على ضرورة أن "يتعاون الجميع مع بعضهم البعض بغض النظر عن الخلافات في وجهات النظر والمصالح داعياً جميع القوى لعدم رفض الجلوس مع بعضهم".
من جهة أخرى، أعرب بيرتس عن "عدم الرضا تجاه انسحاب المكون العسكري من المحادثات مع المدنيين، إلا أنه رغم ذلك أكد أن "هذا الانسحاب أطلق ديناميكية جديدة بين المدنيين، تمثلت في المبادرات المتعددة والحوارات بين القوى المدنية المختلفة".
وأشار بيرتس الى: "عدم انحياز بعثة "اليونيتامس" لأي طرف أو حزب"، موضحاً أن "جميع الأطراف المدنية لديها شرعية للعب دور، وقال إن "اتهام الميسرين والوسطاء بالانحياز أمر طبيعي في عمليات التفاوض ويهدف إلى استمالتهم".
إلى ذلك، وصف فولكر بيرتس علاقتهم بالمكون العسكري بأنها "طبيعية لأنهم يمثلون السلطة الوحيدة في البلاد بالوقت الحالي".
يشار إلى أن الاجتماع الرسمي الذي كان مقررا بين قادة الجيش السوداني وقياداتِ قوى الحرية والتغيير وقادةِ الحركات المسلحة، بهدف إعادة إحياء العملية الانتقالية قد تعلّق قبل أيام، بسبب حضور أطراف من قوى الحرية والتغيير "التوافق الوطني" للاجتماع، وهو ما دفع قيادات المجلس المركزي للمطالبة بتعليق اللقاء.
وتعيش البلاد منذ أشهر على وقع أزمة سياسية حادة، وخلافات بين المكونين المدني والعسكري، على خلفية استلام الحكم، وتشكيل الحكومة في السودان.
فيما لم تفلح حتى الساعة المساعي التي أطلقتها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي و"إيقاد"، بالتوصل إلى تسوية بين الجانبين.
المحرر:
سعد أحمد
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