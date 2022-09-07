الطاقة الذرية تكشف: إيران تزيد مخزوناتها النووية

وأعربت الوكالة أيضا عن مخاوف متزايدة إزاء إحجام طهران عن المشاركة في تحقيق أصبح نقطة شائكة بجهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية.وأبلغت الوكالة الدول الأعضاء في تقريرها الفصلي السري، بأنها تعتقد أن إيران لديها ما يقدر بنحو 55.6 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب لدرجة نقاء انشطارية تبلغ ستين بالمئة تقريبا، بزيادة تقدر ب 12.5 كيلوغرام مقارنة بشهر مايو الماضي.التخصيب لدرجة نقاء تبلغ ستين بالمئة يمثل خطوة تقنية لا تبعد سوى خطوة واحدة أخرى عن مستويات التخصيب التسليحي التي تبلغ تسعين بالمئة.وحذر خبراء حظر انتشار الأسلحة النووية من أن إيران لديها الآن ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة ستين بالمئة، لإعادة معالجته وتحويله إلى وقود لصنع قنبلة نووية واحدة على الأقل.كما قدر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه اعتبارا من 21 من أغسطس الماضي، بلغ إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب 3621.3 كيلوغرام، بزيادة قدرها 365.5 كيلوغراما، منذ التقرير الفصلي الأخير الذي صدر في مايو.وقالت الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا لها، إنها غير قادرة على التحقق من الحجم الدقيق لمخزون إيران من اليورانيوم المخصب بسبب القيود التي فرضتها طهران على مفتشي الأمم المتحدة العام الماضي وإزالة معدات المراقبة والمراقبة التابعة للوكالة في يونيو من مواقع في إيران.وبينما تصر إيران منذ فترة على سلمية برنامجها النووي، بات مسؤولوها يناقشون الآن علانية قدرة طهران على الحصول على قنبلة ذرية إذا أرادت ذلك.ويأتي تقييم الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسط جهود لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والمعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" الذي خفف العقوبات على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.وأعلنت الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق من جانب واحد عام 2018 في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات على إيران، مما دفع طهران إلى التراجع عن شروط الاتفاق.