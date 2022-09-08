الأمم المتحدة: العالم تراجع خمس سنوات بسبب "كورونا"

السومرية نيوز - متابعة

من متوسط العمر إلى التعليم ومستوى المعيشة، تراجع العالم خمس سنوات في مجال التنمية، كما تؤكد الأمم المتحدة في تقرير نشر اليوم الخميس، معبرة عن خشيتها من أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم الوضع.



وللمرة الأولى منذ تبنيه قبل ثلاثين عاما، انخفض مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع والتعليم ومستوى المعيشة، لعامين على التوالي، في 2020 و2021، وعاد إلى ما كان عليه في 2016، حسبما ذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي أوضح في تقريره أن هذا "التراجع الهائل" يشمل أكثر من تسعين بالمئة من دول العالم.