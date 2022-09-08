لتسهيل دخول الزوار.. وزير الداخلية الإيراني يصل بغداد

السومرية نيوز – بغداد



وصل وزير الداخلية الإيراني احمد وحيدي الى بغداد، اليوم الخميس، لأجراء مباحثات حول سبل تسهيل الإجراءات للزوار الإيرانيين الذين يتجهون الى العراق للمشاركة في مراسم اربعينية استشهاد الامام الحسين (عليه السلام).





ووفقا للوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، فقد استعرض وحيدي مع نظيره العراقي عثمان الغانمي وسائر المسؤولين المعنيين "اخر المستجدات المتعلقة بزيارة الأربعين، والتنسيقات اللازمة من اجل تيسير حركة الزوار الإيرانيين وإزالة العراقيل التي يواجهونها عند دخول الأراضي العراقية".