"الشتاء الأسوأ".. توقعات بحدوث ركود في اوروبا بسبب الغاز

وقال المفوض الأوروبي، أن الشتاء القادم قد يكون "أحد أسوأ الشتاء في تاريخ المنطقة".وأضاف جينتيلوني، في حديث لمجلة شبيغل الألمانية، ردا على سؤال عما إذا كانت منطقة اليورو ستنزلق إلى الركود في ظل ارتفاع أسعار الغاز القياسية: "لا أحد يستطيع استبعاد ذلك".وتابع المسؤول الأوروبي القول: "التضخم الحالي تتسبب بهزات واضطرابات في اقتصادنا، ويمكن أن يكون الشتاء القادم أسوأ شتاء في التاريخ".ووفقا له، تشهد دول الاتحاد الأوروبي "حالة من عدم اليقين لا سابقة لها بتاتا".وقال جينتيلوني: "في الوقت نفسه، تظل مؤشرات اقتصاد الاتحاد الأوروبي بشكل إجمالي إيجابية، والوضع في سوق العمل جيد".