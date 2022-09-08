بريطانيا.. ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين

السومرية نيوز – متابعة

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، اليوم الخميس، عن تجميد أسعار الطاقة لمدة عامين عند سقف 2500 جنيه إسترليني (أكثر من 2800 يورو) سنويًا للأسرة العادية، في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.



وقالت تراس التي كانت تتحدث أمام البرلمان إن "أسعار الطاقة سيتم تجميدها لمدة ستة أشهر للشركات"، موضحة أن "الإجراء يوازي اقتصاد حوالي 1000 جنيه سنويًا مقارنة بالزيادات في الأسعار المتوقعة في 1 تشرين الأول/ أكتوبر".